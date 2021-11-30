Офіс президента готує законопроєкт про ратифікацію Україною Стамбульської конвенції

Офіс президента готує подання на розгляд Верховної Ради законопроєкту "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами"

Про це повідомляє пресслужба ОП.

У пресцентрі зазначають, що процедури по підготовці законопроєкту уже завершуються, однак точної дати його подання на розгляд ВР немає.

У червні 2020 року очільник держави розглянув електронну петицію із закликом до прийняття Конвенції. У вересні того ж року президент підписав указ "Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства". На основі цього указу у квітні 2021 року Кабмін затвердив План заходів, спрямованих на боротьбу із різними видами насильства.

У ОП зазначають, що вирішили повідомити про підготовку відповідного законопроєкту у зв'язку із акцією "Відчинимо правду про насильство", яка пройшла у вівторок, 30 листопада, під Офісом президента.

25 листопада в Україні та світі розпочалися 16 днів протидії гендерно зумовленому насильству. Із цієї нагоди 50 громадських організацій, які входять у коаліцію "За Стамбульську конвенцію", зібралися на акції під ОП, щоб нагадати президенту про важливість ратифікації документа.

Стамбульська конвенція - це міжнародна угода Ради Європи щодо насильства проти жінок та домашнього насильства, відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі (Туреччина). Вона покликана захищати людей, зокрема жінок, від різних видів насильства та притягати до відповідальності осіб, які скоюють ці злочини. У 2020 році на офіційному сайті президента України з'явилась електронна петиція із закликом ратифікувати в Україні Стамбульську конвенцію і набрала потрібні 25 тис. голосів. ООН закликала Україну терміново ратифікувати Стамбульську конвенцію, оскільки в Україні 86% жертв зґвалтування та 76% потерпілих від домашнього насильства становлять жінки. Крім того, пандемія підвищила рівень цих проблем. 5 червня 2020 року Володимир Зеленський пообіцяв винести на розгляд Ради законопроєкт щодо її ратифікації, але так і не зробив цього. Щороку в Україні проходять акції на підтримку ратифікації Стамбульської конвенції під час 16 днів протидії гендерно зумовленому насильству. Крім того, щороку на Марші жінок 8 березня учасники вимагають ратифікації конвенції та боротьби із насильством стосовно жінок.