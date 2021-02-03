Офіс президента почав інспекцію підрозділів ЗСУ на Донбасі

За дорученням президента Володимира Зеленського та відповідно до плану контролю за діяльністю Збройних сил України та інших військових формувань у 2021 році Офіс президента розпочав інспекційну перевірку стану готовності до виконання завдань органів військового управління, з'єднань та військових частин Збройних сил України, що виконують завдання на території Донецької та Луганської областей.

Ввідповідна перевірка затверджена розпорядженням президента No12 від 1 лютого 2021 року.

Зазначається, що основною метою інспекції є перевірка стану готовності сил і засобів, задіяних в ООС, до виконання завдань за призначенням, а також визначення ефективності заходів, які вживаються керівництвом Міністерства оборони та ЗСУ, інших органів військового управління щодо всебічного забезпечення сил із засобів, що виконують завдання на сході держави.

Крім того, перевірка спрямована на виявлення чинників, що негативно впливають на стан готовності сил і засобів до виконання завдань.

До участі в перевірці залучені представники Офісу президента, апарату Ради національної безпеки і оборони, Міністерства оборони та ЗСУ. За результатами перевірки буде підготовлено доповідь президентові, а також пропозиції щодо подальшого нарощування можливостей ЗСУ та вирішення наявних проблем у сфері оборони держави.