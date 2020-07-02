Офіс президента прокоментував відставку глави НБУ Смолія

Офіс президента закликав не політизувати дискусії про роботу Нацбанку з нагоди відставки голови його правління Якова Смолія. Про це зазначається у повідомленні Офісу глави держави в телеграм-каналі.

"Дискусії щодо діяльності Національного банку України повинні базуватися виключно на засадах професіоналізму і повинні бути позбавлені політичного забарвлення, яке може чинити негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України", - підкреслили в Офісі Володимира Зеленського.

Наголошується, що пріоритетом президента залишається забезпечення незалежності фінансового регулятора.

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В ОП запевнили, що правління НБУ буде діяти на принципах професіоналізму і продовжувати реалізацію виваженої монетарної та фіскальної політики для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності. Передісторія

1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про звільнення за власним бажанням.

Пізніше Правління Національного банку україни підтвердило інформацію про політичний тиск на НБУ, який спровокував відставку голови Якова Смолія.

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Найбільш ймовірними кандидатами на місце Смолія називають екс-главу Райффайзен банку Аваль Володимира Лавренчука, нинішнього главу Укргазбанку Кирила Шевченка, і главу Ради НБУ Богдана Данилишина.

Минфин

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