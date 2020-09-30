Офіс президента відреагував на заяви Фокіна щодо війни на Донбасі

Офіс президента України назвав неприйнятними заяви першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна щодо війни на Донбасі. В ОПУ підкреслили, що сказане Фокіним категорично розходиться з офіційними позиціями держави.

Про це у середу, 30 вересня, йдеться у заяві ОП.

"Неприємно вражені особистими оцінками та коментарями, які дав перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін у Верховній Раді на засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Очевидно, що кожен, хто представляє державу, повинен завжди пам'ятати, що не можна плутати офіційне з особистим. Якщо є розходження в позиціях, а власне бачення, яким би воно не було, відрізняється від державного, потрібно обирати державне доти, доки представляєш державу. Не особисте, а саме державне бачення", - підкреслили в Офісі президента.

Тим більше, додали автори заяви, офіційна позиція України повністю збігається з об'єктивною реальністю та політичною правдою.

"Саме з російського вторгнення почалася тимчасова окупація Автономної Республіки Крим, міста Севастополя й окремих районів Донецької та Луганської областей України. Саме ця держава повністю контролює тимчасово окуповані території України та має вирішальний вплив на все, що там відбувається. Це цілком очевидні істини", - наголошується в заяві.

Як зазначили в ОП, робота української делегації в Тристоронній контактній групі завжди базувалася на повному розумінні національних інтересів України та абсолютної правди про війну і хто є хто в цій війні.

"Особисті думки кожного з представників України не тільки жодного разу не заважали переговорам, а й не суперечили офіційній позиції держави, нашим засадничим імперативам та тим завданням, які Президент Володимир Зеленський поставив перед делегацією", - йдеться в заяві.

Безумовно, наголосили в Офісі президента, заявам Фокіна, які категорично розходяться з офіційними позиціями держави, вже надана належна оцінка, перш за все - суспільством, яке заплатило велику ціну за свої ідеали, і цього не можна не розуміти.

"Тим більше, що метою діяльності держави та її представників є досягнення сталого миру лише на українських умовах, а саме: абсолютне та довготривале припинення вогню на Донбасі, звільнення всіх утримуваних осіб, виведення всіх незаконних збройних формувань і військової техніки з території України, повна деокупація та повернення Україні контролю над кордоном з Росією, заявили в ОП, додавши, що задля цього й працює українська делегація в Тристоронній контактній групі.

Зауважимо, Вітольд Фокін 29 вересня на засіданні парламентського комітету заявив, зокрема, що не бачить "жодного підтвердження" війни між Росією й Україною.

Комітет Верховної Ради 29 вересня ініціював ухвалення постанови, яка закликає президента Володимира Зеленського припинити перебування Вітольда Фокіна в делегації України у Тристоронній контактній групі.

Нагадаємо, Вітольд Фокін офіційно долучився до ТКГ 18 серпня. Президент Володимир Зеленський відповідний крок аргументував тим, що важливо "бачити людину з Донбасу". І він також наголосив, що "це правильний дипломатичний баланс".

Згодом Фокін у ЗМІ заявив, що "і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які зрештою мають бути розслідувані, і винні хай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція - потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще - всього Донбасу".

У відповідь в Офісі президента заявили, що озвучене Фокіним "не відображає офіційної позиції української делегації".

Протягом 20 -31 серпня на офіційному сайті президента Володимира Зеленського було зареєстровано три електроні петиції щодо усунення Фокіна з посади заступника керівника української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.