Офіс президента висловив співчуття через смерть Кернеса

В Офісі президента відреагували на смерть міського голови Харкова Геннадія Кернеса

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Ставлення до Геннадія Кернеса в нашому суспільстві не було, та й не могло бути однозначним. Він пройшов такий шлях у житті, який точно виключає одностайність у його оцінках", - заявили у ОП.

Там наголосили, що у Кернеса було бачення розвитку свого міста.

"Люди це цінували. Люди обирали саме його міським головою. Якщо наступний міський голова Харкова зможе забезпечити якість управління міським господарством і такий самий соціально орієнтований зміст міської політики, це буде мінімум того, що необхідно для пам'яті про Кернеса", - зазначили у Офісі.

Офіс президента висловив співчуття близьким Кернеса, родині та харків'янам.

Геннадій Кернес помер у німецькій клініці "Шаріте" вночі 17 грудня.

За попередньою інформацією, міськрада планує похорони Геннадія Кернеса на 21 або 22 грудня.

У Харкові оголосили триденний траур (17-19 грудня).