Офіс президента: заява КСУ щодо Тупицького - "юридично нікчемне"

Заява Конституційного суду України щодо відсторонення голови суду Олександра Тупицького є юридично нікчемною і спробою ввести в оману суспільство. В ОПУ вважають, що ті, хто розмістив цю заяву, повинні бути притягнуті до відповідальності.

Про це йдеться в заяві Офісу президента Володимира Зеленського в Telegram.

У коментарі зазначено, що жоден нормативно-правовий акт не визначає порядок публікації на сайті КСУ різних заяв і висновків, за якими суд не ухвалював рішень на засіданнях. А ті, хто розміщує такі заяви на сайті суду, повинні бути притягнуті до відповідальності, вважають в ОПУ.

"Розміщення таких "висновків" і "роз'яснень" на офіційному сайті суду має на меті свідоме введення в оману суспільства і ЗМІ щодо правової позиції КСУ. Відповідно, будь-які "заяви", "роз'яснення" і "висновки", розміщені на сайті суду, щодо яких КСУ не ухвалював рішень, юридично нікчемними, а посадові особи, які дали розпорядження на їх розміщення, повинні бути притягнуті до юридичної, в тому числі - кримінальної відповідальності за привласнення повноважень Конституційного суду", - наголосили в Офісі президента.

Нагадаємо, в КСУ заявили, що ухвалене Володимиром Зеленським рішення вважають незаконним і наголошуюють, що Тупицький повинен продовжувати виконувати свої службові обов'язки, а президент - скасувати свій указ.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького строком на два місяці. Формальною підставою стало клопотання Офісу генпрокурора.

28 грудня голові КСУ оголосили підозру в підкупі свідка і наданні завідомо неправдивих свідчень (ст. 386, ч.2 ст. 384 КК України).

За тиждень до цього "Схеми" опублікували розслідування про участь Тупицького в подіях, які призвели до зміни власника заводу в Зугресі, та оприлюднили запис розмови Тупицького з донецьким бізнесменом Владиславом Дрегером. Уже після призначення до КСУ Тупицький намагався відрадити його свідчити правоохоронцям.