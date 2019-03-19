"С Путиным не собираюсь ни кашу варить, ни на рыбалку ехать", - Порошенко

Президент Петр Порошенко прокомментировал слова Путина в ходе визита в Крым о том, что с нынешним руководством Украины "каши не сварить" и не добиться позитивного результата в развитии двусторонних отношений.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова".

"Касательно того, что кто-то с кем-то там каши не сварит. Я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку ехать, как некоторые наши кандидаты", - сказал глава украинского государства.

При этом Петр Порошенко выразил уверенность в том, что после президентских выборов в Украине Путину придется возобновить переговоры по урегулированию конфликта.

"Сегодняшнее утверждение Путина о том, что он готов сотрудничать с любым кандидатом на выборы Президента Украины, кроме Петра Порошенко - это абсолютно четкая позиция, что до выборов Президента Путин будет ходить, молиться, просить, чтобы у нас выбор украинского народа зависел от Путина, а не от украинского народа. Моя четкая позиция: господин Путин, вы этого не дождетесь. Украина уже другая и украинцы сами будут определять свою судьбу. Сразу же после выборов Путин будет вынужден обеспечить восстановление переговоров по реализации "минских договоренностей" и по восстановлению суверенитета Украины в Крыму, перейти к рассмотрению и обсуждению в Совете безопасности ООН вопроса внедрения миссии миротворцев", - сказал он.

Петр Порошенко также назвал визит президента России Владимира Путина в аннексированный РФ Крым нарушением суверенитета Украины.

Ранее президент России Владимир Путевые 18 марта во время визита в оккупированный Крым заявил, что у него есть лишь недоразумение с "сегодняшним руководством Украины, с которым сегодня вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного развития наших отношений".

Напомним, 17 марта президент Петр Порошенко заявил, что сразу же после президентских выборов сделает все возможное, чтобы освободить Крым и вернуть его Украине.