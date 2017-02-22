С сегодняшнего дня у Порошенко начинается бессонная ночь

Экстрадиция украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США может иметь тотальные последствия, поскольку он был участником и организатором сделки, помогавшей Петру Порошенко стать президентом.

Об этом сказал директор центра социологических исследований "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Теперь понятно, откуда выходка депутата от радикальной партии Артеменко, который является представителем фракции Левочкина в Верховной Раде. Это попытка как-то остановить вот это американское наступление. Заметьте, какие там силы привлечены. Артеменко больше раз повторил слово "юрист Трампа", чем слово "Крым". Это была попытка все-таки тандема Фирташа и Левочкина остановить "преступление" суда Австрии, который вынес очень быстрое и сенсационное решение об экстрадиции Фирташа в США. По практически невинному для наших олигархов поводу. Какие-то 50 миллионов, какими то индусами", - сказал он.

Как подчеркнул эксперт, американцы так всегда делают со времен сухого закона.

"Берут маленькое преступление и из него делают большой срок для большого человека. Так вот я хочу сказать, что это будет иметь последствия тотальные, если мы с вами хорошо помним, что олигарх Фирташ был участником и организатором сделки, помогавшей Порошенко стать президентом.

Таким образом, первое, что с завтрашнего дня с него будут спрашивать американские доброжелатели-следователи, расскажите, пожалуйста, подробности этой сделки. Он не может сказать, что я отказываюсь это делать, потому что в США правохранительной и судебной деятельности очень важно желание человека сотрудничать со следствием или ему предлагает знаменитое "калифорнийское": "Вы арестованы, вы можете молчать и так далее".

Я не думаю, что Фирташ будет молчат. Речь идет о восьми страничном тайном документе - первом в истории Украины, потому что до сих пор все сделки были с олигархам, политиками, генералами и президентами, но это первый раз когда бывший министр Порошенко правительства Януковича, глава администрации Януковича и один из спонсоров президента Януковича договаривается о его опережении и распределении власти после победы.

Этот документ может заинтересовать американцев как способ давления на президента Порошенко. Потому что США и также Россия, каждый по своему, им уже надоела стратегия Порошенко колобок: "Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел"", - говорит Небоженко.

"Первое, что они ставят себе в задание, а может и совместное, такое уже было один раз, это в общем-то изменение политического руководства Украины. И Фирташ для этого очень удобен, потому что, повторяю, это не какая-то коррупционная информация - это конкретный человек, лежащий у основания президента Порошенко", - подчеркнул он.

Как считает эксперт, выходка нардепа Артеменко - это попытка остановить выдачу олигарха Фирташа.

"Вчерашняя выходка Артеменко - это была попытка остановить выдачу Фирташа - не делайте этого, мы пойдем на любые ваши предложения Путина и американцев. Вы обратили внимание, что Артеменко не выступал от имени американского государства и не выступал от имени России, но он называл те фамилии, которые должны были ввести в ступор австрийских судей. Но видимо более высокие инстанции решили разделить мухи и котлеты. Я прямо связываю бурную активность фракции Фирташа и Левочкина, и Артеменко с попыткой остановить выдачу Фирташа", - сказал он.

Небоженко отметил, что решение суда произошло очень быстро, все были уверенны, что это произойдет до майских праздников.

Он напомнил, что главный защитник Фирташа - министр юстиции Австрии и они все знали заранее и поэтому у Артеменко была возможность подготовиться.

Политолог убежден, что уже сегодня Порошенко начнет ощущать удары.

"Первое, что они сделают, это переведут на английский язык документ о сделке. Вот с сегодняшнего у Порошенко дня начнется беспокойная ночь. Он не боится ударов, связанных с офшорами, всякими высказываниями тех или иных политиков, депутатов. Он не боится оскорблений - он боится политического обвинения в своем преступлении - в сговоре между Фирташем и Порошенко в разделе власти. При этом генеральном прокуроре Порошенко может не бояться даже самых чудовищных обвинений", - сказал он.

По мнению политолога, Трампа рейтинги Порошенко не интересуют - дело в списке на встречу с Трампом.

"У них есть свои способы давления, и они известны. Они же не случайно встретились раньше с Тимошенко, нравится она ему или нет, для того, чтобы показать Порошенко, что он не считается первым лицом", - отмечает Небоженко.

Эксперт считает, что Порошенко не попадает в наступление, а наоборот идет наступление на него.

"Идет наступление и Москвы и Вашингтона на Петра Алексеевича. Никакой изоляции нет. Каждый хочет получить больше преимущества на этой территории - вот и все. Они сейчас борятся за Украину как два самых молодых боксера в мире", - рассказывает он.

Эксперт убежден, что для них главное сейчас фигура Порошенко, а не решение украинского вопроса - то есть смена власти.

По его мнение не один Запад ставит на Украину:

"Ситуация заключается в том, что не один Запад ставит, Россия тоже активничает. Что такое Фирташ и Левочкин - это же выход на главного мафиози Путина Могилевича. Это же страшный удар. На самом деле США, кроме сопротивления российской армии сепаратистам получает еще и мощнейшее оружие в видео говорящего Фирташа."

Эксперт убежден, что итог суда был предрешен заранее.

"Это большая геополитика, Европа организуется против России. Тут не только кто-то интересуется Порошенко или сепаратистами, большая работа идет. Они формируют какое-то досье на Путина. Если вы посмотрите на все арабские революции - первое, что делал Запад - это собирал досье по Каддафи и так далее, а потом уже шла работа со страной. Фирташ, так сказать, золотая страница в этом досье, потом пойдет страница со сбитым Боингом", - подытожил Небоженко.

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