ЄС і США пильно слідкують за призначеннями у митній та податковій службах: заява посольства

У США і Євросоюзі вважають, що зміна процедури призначення керівників митної та податкової служб ставлять під загрозу реформи в Україні, здійснені за останні роки.

Про це йдеться у заяві, яку посольство США в Україні оприлюднило у Facebook.

"ЄС і США пильно слідкують за призначеннями у Кабінет Міністрів України високопосадовців у митній та податковій службах. Важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, що ґрунтуються на заслугах, та не ризикувати довготривалими реформами, що їх підтримують міжнародні партнери", - наголошує посольство.

Нагадаємо, тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної митної служби призначено Ігоря Муратова, а Державної податкової служби - Михайла Тітарчука.

Крім того, Кабінет Міністрів квітня прийняв рішення призначати главу Державної податкової служби за прискореною процедурою - без проведення попереднього конкурсу.

24 квітня на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів звільнили очільника державної митної служби Максима Нефьодова. Також звільнено Сергія Верланова з посту голови Державної фіскальної служби.

Крім того, Кабмін прийняв рішення призначати главу Державної податкової служби за прискореною процедурою - без проведення попереднього конкурсу.

Крім того, звільнені заступники Нефьодова - Роберт Зелді, Денис Шендрик та Сергій Петухов. З посади заступника голови ДФС звільнений Дмитро Венцковський.

ЗМІ повідомляють, що на посаду голови ДФС Мінфін розглядає кандидатуру Олексія Любченка, який був заступником голови Державної податкової адміністрації в 2009-2011 роках.

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