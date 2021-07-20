ЄС "створює умови для заморожування конфлікту" на Донбасі, - Козак

На думку російської сторони, Брюссель дотримується суперечливої позиції щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак в інтерв'ю французькому виданню Politique Internationale, інформує російський "Интерфакс".

"Був би радий дати високу оцінку цим зусиллям (ЄС і країн Європи у сприянні миру в Україні. - Ред.). Але це не той випадок. Ключова причина такої невисокої оцінки - суперечлива непослідовна позиція і Євросоюзу, і більшості країн Європи щодо застосування Мінських угод. Вона містить дві абсолютно несумісні лінії. З одного боку, загальна прихильність і підтримка зазначених угод. З другого, - невизнання недвозначно закріплених в угодах статусу Донбасу як сторони конфлікту і мандата представників Донбасу на його врегулювання", - запевняє він.

За його словами, "це незрозуміле лукавство не лише не сприяє відновленню миру на Донбасі, а, навпаки, вносить істотний вклад у дезорганізацію переговорного процесу і створює умови для заморожування конфлікту".