ЄС та США "дуже розчаровані" затримками в обранні керівника САП

В Євросоюзі та Сполучених Штатах заявили, що "дуже розчаровані" затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Такі затримки там назвали "незрозумілими та невиправданими".

"Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами", - заявили у посольствах США та Євросоюзу в Україні.

Після спільної заяви посольств ЄС та США на це відреагував президент Володимир Зеленський.

"Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як належить. Для України ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом", - написав Володимир Зеленський у Twitter.

Призначення керівника САП було серед ключових зобов'язань, які взяв на себе Київ за підсумками візиту Володимира Зеленського в Білий дім. У спільній заяві президентів України та США зокрема йшлося, що Україна має побудувати незалежну антикорупційну інфраструктуру та забезпечити її ефективність.

"Ці кроки включають негайне обрання нового спеціалізованого антикорупційного прокурора згідно з найкращими міжнародними практиками, та прийняття законодавства для захисту повноважень директора НАБУ, а також забезпечення прозорого та надійного процесу відбору його наступника", - йшлося у заяві.

Як повідомляє український Центр протидії корупції, 9 жовтня мав відбутися ключовий етап конкурсу з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Однак він зірвався через те, що частина конкурсної комісії не з'явилась на засідання.

Голос Америки українською

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