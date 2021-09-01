"ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова

"Європейська Солідарність" виграла справу за позовом Андрія Портнова про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування інформації.

Ідеться про заяву фракції у Верховній Раді восьмого скликання про передачу в управління Андрію Портнову телеканалу "NewsOne", уточнює пресслужба політсили.

Відповідне рішення Верховний Суд прийняв 18 серпня 2021 року. Згідно з документом, Портнову відмовлено в задоволенні позовних вимог, оскільки наведений у заяві фракції вислів "Передача українського телеканалу в руки втікача, соратника Януковича, який підозрюється в причетності до злочинів проти учасників Революції Гідності, окупації Криму і в державній зраді - ставить під загрозу національну безпеку України, невід'ємною частиною якої є інформаційна безпека" не містить складу правопорушення, яке є підставою для задоволення позовних вимог про захист честі і гідності.

Крім того, Верховний Суд стягнув з Андрія Портнова на користь партії судові витрати у справі.