"ЄС" висунула волонтерку Юлію Кузьменко кандидатом у народні депутати

Партія "Європейська Солідарність" висунула фігурантку справи вбивства Павла Шеремета, волонтерку та дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко кандидатом на довиборах у Верховну Раду в окрузі No50 на Донеччині. Відповідне рішення ухвалив з'їзд політсили у відповідь на численні звернення ветеранських та волонтерських громадських організацій, передає прес-служба "ЄС".

За словами народної депутатки, засновниці медбатальйону "Госпітальєри" Яни Зінкевич, партія отримала дуже багато звернень з багатьох регіонів і від організацій патріотичного спрямування.

"В усіх цих зверненнях звучить один заклик - підтримати на довиборах до Верховної Ради по 50-му виборчому округу відомого в Україні волонтера, дитячого медика Юлію Кузьменко, яку зараз бездоказово і несправедливо переслідує влада", - пояснила вона.

Нардепка наголосила, що в особі Кузьменко партія підтримує усіх несправедливо переслідуваних в Україні патріотів, волонтерів, ветеранів і майданівців.

Сама Юлія Кузьменко, яка нині перебуває під домашнім арештом, у своєму онлайн-зверненні нагадала, які у 2014 році тисячі волонтерів і добровольців піднялися на захист країни. Тоді вони сприймали як недобрий жарт загрозу переслідування за це. А тепер - це реальність.

"За вікном 2021 рік. Переслідування та репресії проти політиків, проти громадських діячів, активістів, волонтерів та військових набули сили та обертів таких, які були, мабуть, останній раз за радянських часів. Вони навіть набули статусу системних", - підкреслила вона.

І наголосила, що Донбас - це її батьківщина. Тож має бути і відчувати себе частиною України. Кузьменко подякувала усім громадських організаціям за підтримку, а партійцям "ЄС" - за рішення підтримати її кандидатуру.

"Я не хочу бачити патріотів за ґратами за фальсифікованими справами. Я не хочу бачити свою країну знову під російським ярмом. Тому таке рішення прийнято, і тому я тут", - резюмувала вона.

Довибори у 50 окрузі на Донеччині відбудуться 28 березня 2021 року.

Нагадаємо, на довиборах у 87 окрузі в Івано-Франківській області, які теж відбудуться 28 березня, від "ЄС" балотується доброволець, учасниця АТО, громадська активістка Маруся Звіробій-Біленька.

5 Канал

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