ЄС закликав Україну відновити антикорупційне законодавство - це умова фінансової допомоги і безвізу

Євросоюз закликав українську владу відновити антикорупційне норми, скасовані Конституційним судом, бо боротьба з корупцією - умова для безвізового режиму та фінансової допомоги Києву. Нагадали і про необхідність судової реформи.

Про це йдеться в заяві речника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Петера Стано.

У Брюсселі вважають, що рішення КСУ має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні, а також ставить під сумнів міжнародні зобов'язання, які взяла на себе Україна.

"Боротьба з корупцією - одне з ключових зобов'язань, яке взяла на себе Україна у межах угоди про асоціацію з ЄС, нещодавно погодженої програми макрофінансової допомоги Україні та процесу лібералізації візового режиму", - наголошують у ЄС.

Водночас Брюссель відзначає складність ситуації та "цінує терміновість", з якою президент та уряд України хочуть цю ситуацію вирішити.

ЄС закликає владу якнайшвидше відновити законодавство щодо електронного декларування майна чиновниками та відповідні повноваження НАЗК. Також Євросоюз закликає розв'язувати проблему правового статусу НАБУ (яка також виникла через рішення КСУ) до 16 грудня - крайнього терміну, встановленого КСУ.

"Надійна судова реформа як і раніше необхідна для блага всіх українців", - йдеться в заяві.

Що не так із КСУ?

27 жовтня він на закритому засіданні визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність для чиновників та суддів у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання свідомо неправдивих відомостей у декларації. Також КСУ закрив доступ до е-декларацій чиновників, а НАЗК позбавив ключових повноважень.

Рішення КСУ ухвалив за поданням депутатів з "Опозиційної платформи - За життя" та "За майбутнє". Через цю ухвалу правоохоронці змушені будуть закрити всі справи щодо неправдивого декларування майна чиновниками.

І що ж робити?

Президент Володимир Зеленський 30 жовтня подав до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду України та почати відбір нових суддів.

Водночас у Конституції немає пункту про звільнення суддів через рішення парламенту.

Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський заявляв, що пропозиція Зеленського є "політико-правовим способом розв'язати кризу". Інакше - судді можуть заблокувати будь-які зміни до антикорупційного законодавства.

Депутати "Слуги Народу" ще не визначилися, чи підтримувати законопроєкт Зеленського. Натомість у Верховній Раді планують відновити антикорупційні норми новим законом, який планують ухвалити цього тижня.

Громадське телебачення

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