Офіс Зеленського та "Слуга народу" не можуть домовитися щодо стратегії на місцевих виборах

В Офісу президента і партії влади загострилися дискусії щодо підготовки до майбутніх місцевих виборів. Єдиного бачення стратегії у "Слуги народу" поки що немає, а президент Володимир Зеленський та його поплічники планують будувати місцеву кампанію у стилі "зробимо їх разом", йдеться в матеріалі "Української правди".

"З другої половини квітня в Офісі президента загострилися дискусії щодо підготовки до місцевих виборів восени. Ці дискусії точаться навколо формування штабів і їх підходу до виборів. З огляду на розмови з нашими джерелами в "Слузі народу", у партії досі немає чіткої єдиної стратегії", - зазначають журналісти.

Їх співрозмовники наголошують на помилковості підходу "будувати місцеву кампанію як парламентську".

"На місцевих виборах люди голосують за тих, кого вони бачать поруч, тих, кого можна "помацати руками". Ця кампанія не робиться по телевізору або в інтернеті - ніжками треба працювати", - розповів один з колишніх членів Зе!Команди. За його словами, в Офісі Зеленського це не до кінця усвідомлюють.

Місцевими виборами в Зе!Команді займаються перший заступник голови ОПУ Сергій Трофімов, голова "СН" Олександр Корнієнко та перший помічник президента Сергій Шефір. Одним з керівників кампанії, за даними журналістів, став експомічник одіозного депутата Ігоря Калетника Ілля Павлюк.

Перед осінніми виборами на місцях у "слуг" також загострилися дві великі проблеми - хаос в регіональній політиці ОПУ і відсутність кадрового резерву.

Нагадаємо, 6 травня Зеленський розкритикував ідею партизації місцевих виборів, звинувативши її прихильників у створенні додаткових бар'єрів для регіональних політичних партій і "хитрозробленості". Ось тільки такі плани плекало саме керівництво "Слуги народу", про що в інтерв'ю ZN.UA розповідав Олександр Корнієнко.

Суть пропонованих змін зводиться до такого:

- щоб балотуватися на місцевих виборах, партія повинна мати представництва у 2/3 областей;

- кандидати в мери повинні висуватися всеукраїнськими партіями, самовисування скасовується;

- щоб отримати місця в місцевій раді, партія повинна подолати 5% бар'єр на рівні країни. Незалежно від того, скільки голосів вона отримала на виборах у конкретну міську або сільську раду.

Такі ініціативи влади не залишилися непоміченими регіональними елітами. ZN.UA присвятило матеріал створенню партії мерів, лідерами якої можуть стати міський голова Києва Віталій Кличко і експрем'єр Володимир Гройсман.

Тому слова Зеленського можуть свідчити про небажання конфліктувати з регіональними елітами напередодні місцевих виборів, а також зняти із себе відповідальність за непопулярне серед них рішення і відвести негатив від "Слуги народу". Ось тільки саме президентська партія була одним з ініціаторів обмежень.

Докладніше про тріщини у відносинах між центральною владою і міськими головами читайте в матеріалах Інни Ведернікової "Олександр Корнієнко: "Ми в будь-якому випадку вибудуємо з мерами діалог. Не з цими, так з іншими"", "Партія мерів. Ответка центру" і Анатолія Ткачука "Черкаси. Дурний сон або небезпечний прецедент?" для ZN.UA. За матеріалами Українська правда

