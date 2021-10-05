Саакашвілі назвав себе "особистим в'язнем Путіна" в листі Зеленському

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, якого заарештували в Тбілісі, написав листа до українського президента Володимира Зеленського. Він вважає себе "в'язнем" президента РФ Володимира Путіна, йдеться в листі на сторінці Саакашвілі в Facebook.

Саакашвілі пише, що був зворушений реакцією Зеленського на новину про його затримання.

"Я більше життя люблю свою Грузію, але дуже люблю і Україну, мою другу батьківщину, де провів багато років свого життя і де у мене є сім'я і друзі, і громадянство, яке я дуже ціную", - написав він.

Також у листі Саакашвілі додав, що вважає свій арешт незаконним, а звинувачення сфальсифікованими. За його словами, їх "не визнає ніхто, крім Росії". Також Саакашвілі назвав себе "особистим в'язнем Путіна".

28 червня 2018 року Саакашвілі заочно засудили до шести років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. 7 вересня 2021-го Саакашвілі заявив, що купив квиток на рейс Київ - Тбілісі на 2 жовтня у зв'язку з місцевими виборами, на яких вирішиться доля країни - він не може "спостерігати за процесом з боку". Прем'єр-міністр Іраклі Гарібашвілі заявив: як тільки нога Саакашвілі ступить на грузинську землю, його заарештують і доставлять до в'язниці.

1 жовтня 2021-го Саакашвілі прилетів до Грузії та цього ж дня його затримали в Тбілісі.

3 жовтня Зеленський заявив, що Україна на всіх рівнях підніматиме питання щодо повернення Саакашвілі.