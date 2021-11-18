Саакашвілі перевели до реанімації тюремної лікарні - лікар

Третього президента Грузії, голову Виконавчого комітету з реформ України Михайла Саакашвілі перевели до реанімації.

Про це розповіла журналістам лікарка-реаніматологиня Гуліко Кіліптарі, повідомляє "Грузия Online".

Сьогодні Саакашвілі, який голодує вже 49 днів, під час зустрічі з адвокатами знепритомнів. Із приміщення, де проводили зустріч, його забрали на ношах.

Що стало причиною знепритомлення стане відомо після проведення обстежень, зазначила Кіліптарі.

"Залишаємо у реанімаційному відділенні. Він буде під постійним наглядом. Йому потрібен моніторинг, моніторинг всього, я маю на увазі і життєві функції. Це рішення ми ухвалили сьогодні, оскільки його стан на той час значно погіршився. Таке тривале голодування, проблеми - це викликає безліч змін в організмі", - сказала лікарка.

Як пише "Новости-Грузия", Кіліптарі заявила, що знепритомлення було короткостроковим.

"Був високий тиск і були нестабільні глікемічні показники. Він лежить у реанімації, і там чергує реаніматолог. Він повністю контактний. Параметри оксигенації, гемодинаміки та дихання в абсолютній нормі... Після короткострокових реанімаційних дій його стан стабілізувався", - додала вона.

Грузинська омбудсменка Ніно Ломджарія заявляла сьогодні, що стан Саакашвілі критичний і він може впасти в кому. Віце-прем'єрка, міністерка культури, спорту та молоді Грузії Тея Цулукіані зазначила, що причин для занепокоєння станом здоров'я Саакашвілі на даному етапі немає, і його переведуть до цивільної клініки за потреби.