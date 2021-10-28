Саакашвілі погодився на лікування та співпрацю з лікарями - адвокат

Колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ України Михайло Саакашвілі, який голодує у Руставській в'язниці вже 28-й день, погодився на лікування та співпрацю з лікарями. Про це 28 жовтня після зустрічі із Саакашвілі заявив його адвокат Дмитро Садзаглішвілі, повідомив громадський мовник Грузії 1TV.

За словами юриста, "проблеми комунікації з Саакашвілі усунено", після чого експрезидент припинив крайню форму протесту - відмову від лікування, проведення аналізів, тестів.

Садзаглішвілі зазначив, що йому та Саакашвілі було надано можливість поспілкуватися у такій формі, щоб відкинути можливість запису розмови Службою держбезпеки.

Саакашвілі і надалі співпрацюватиме з медиками, зокрема членами консиліуму, додав адвокат.

Напередодні, 27 жовтня експрезидент Грузії офіційно відмовився від будь- якого пов'язаного з голодуванням лікування, аналізів, послуг бригади реанімобіля та обстежень. Про це йдеться у його листі на адресу начальника 12-ї пенітенціарної установи Зураба Модебадзе, яку озвучив Садзаглішвілі. Адвокат пояснив, що у переговорній кімнаті зненацька зробили ремонт, піднявши перегородку до стелі, через що стало неможливо передавати листи.

Мати політика Гіулі Аласанія заявила, що спілкувалася із сином через вікно, як і його адвокати.

Український лікар Максим Перебийніс, який відвідав Саакашвілі як депутат Верховної Ради, також зазначив, що йому не дозволили особисто оглянути Саакашвілі, вони спілкувалися лише через скло.

27 жовтня політика відвідала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Вона розповіла, що за час голодування Саакашвілі чотири рази мав кризовий стан здоров'я, двічі йому робили переливання крові, він щодня здає аналізи.

У колонії чергує реанімаційна бригада, але лікарі не зможуть оперативно допомогти Саакашвілі у разі серйозного погіршення здоров'я, сказала Денісова. Політик, за її словами, і далі відмовляється переїжджати до тюремної лікарні та виступає проти примусового годування.