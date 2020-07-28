Саакашвілі пропонує автоматизувати через онлайн судову систему України

У Києві планують запустити пілотний проект "Суд у смартфоні", який потім можна реалізувати по всій країні і це реалістична ідея. Про це повідомив у відеозверненні глава виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі, передає УНН.

"Дуже важлива ініціатива Президента Зеленського - "Держава в смартфоні", і перші кроки в цьому напрямку були вже зроблені. А ми пропонуємо ще "Суд у смартфоні", коли все буде автоматизовано через онлайн. Прозоро ми зможемо вирішувати онлайн важливі судові справи і це не фантастика, це цілком реалістично", - сказав Саакашвілі.

За його словами, потрібно різко розширити систему арбітражу, практично створити альтернативну систему правосуддя у повному обсязі і вирішувати через медіацію, через арбітраж, дуже важливі суперечки і справи.

"Пілотний проект КyivCity - це ініціатива Президента Зеленського, що дозволить використовувати англійське право як пілотний проект для того, щоб подивитися, як він буде працювати тут і далі поширити його на іншу країну, на всіх бажаючих брати участь у цьому проекті", - додав Саакашвілі.

Нагадаємо, для того, щоб поліпшити довіру українців до судової системи, потрібно створити єдиний орган судового контролю. У підсумку - в Україні пропонують скоротити кількість судів з 764 до максимум 200.