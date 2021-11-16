Саакашвілі третій день майже не підводиться з ліжка - Денісова

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, який голодує у грузинській в'язниці, уже третій день майже не встає з ліжка. Про це 16 листопада у Facebook заявила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

Коментуючи рішення грузинської сторони не допустити її до Саакашвілі, Денісова повідомила, що одержала відповідь міністерства юстиції Грузії стосовно цього.

"Міністерство зазначило, що "враховуючи стан здоров'я Саакашвілі, який продовжує відмовлятися від отримання життєво важливих медичних послуг, а також зобов'язання пенітенціарного закладу щодо забезпечення його здоров'я та безпеки, до нього допускаються лише ті візитери, які передбачені Кодексом Грузії "Про взяття під варту",- написала Денісова.

За її словами, на прохання зустрітися з керівником пенітенціарної установи та головним лікарем медичного закладу в'язниці відповіді не було.

"Під час очікування адвокат виніс мені лист від Михайла Саакашвілі, у якому він повідомляє, що вже третій день майже не підводиться з ліжка, а результати його аналізів погіршуються. У палаті, де розміщено Михайла, відсутні медичне обладнання і навіть кнопка виклику лікаря. Медичний консиліум та особистий лікар до нього не допускаються", - додала Денісова. За матеріалами Гордон.