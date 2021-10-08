Саакашвілі у грузинській в'язниці голодує восьмий день. Адвокат заявив, що він схуд на 12 кг

Голова Виконкому реформ України, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який зараз перебуває у грузинській в'язниці, втратив понад 12 кг за час голодування. Про це журналістам 8 жовтня повідомив його адвокат Бека Басілая, пише Interpressnews.

Саакашвілі голодує восьмий день.

Адвокат зазначив, що стан здоров'я політика "поступово почне погіршуватися, якщо вже не погіршився", але "морально він бадьорий".

Басілая також розповів, що подано заяву в пенітенціарну службу, щоб Саакашвілі оглянув його особистий лікар, але відповіді захист політика поки не отримав.