Саакашвілі заспівав гімн України на засіданні суду

Сьогодні, 9 лютого, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі виконав гімн України під час засідання у міському суді Тбілісі.

У залі суду Саакашвілі розгорнув український прапор зі словами "Слава Україні! Героям слава". Потім заграла музика, і він почав співати гімн.

Колишній грузинський лідер зауважив, що прапор йому подарували українські депутати.

Учасники засідання підтримали Саакашвілі – багато хто слухав гімн стоячи, дехто підспівував.

Суд розглядав справу про розтрату експрезидентом Грузії бюджетних коштів на особисті цілі, звинувачення було висунуто у 2014 році. Йому загрожує до 11 років ув'язнення.