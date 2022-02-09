Саакашвілі заспівав гімн України на засіданні суду

Сьогодні, 9 лютого, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі виконав гімн України під час засідання у міському суді Тбілісі.
У залі суду Саакашвілі розгорнув український прапор зі словами "Слава Україні! Героям слава". Потім заграла музика, і він почав співати гімн.
Колишній грузинський лідер зауважив, що прапор йому подарували українські депутати.
Учасники засідання підтримали Саакашвілі – багато хто слухав гімн стоячи, дехто підспівував.
Суд розглядав справу про розтрату експрезидентом Грузії бюджетних коштів на особисті цілі, звинувачення було висунуто у 2014 році. Йому загрожує до 11 років ув'язнення.
- 28 червня 2018 року Саакашвілі заочно засудили до шести років ув'язнення в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.
- 1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прилетів до Грузії і зняв відео нібито з Батумі.
- У МВС Грузії заявили, що Саакашвілі не перетинав держкордон Грузії та взагалі не залишав територію України.
- Того ж дня Саакашвілі затримали у Тбілісі. Він оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.