Саакашвілі заявив про повернення у Грузію

Колишній президент Грузії, голова українського Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину. Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому в YouTube.

"Я точно розумію і знаю, що ми можемо жити набагато крутіше, набагато краще і кожен грузин може бути багатим, і це у нас вийде разом! Я повертаюся!" - сказав Саакашвілі.

Він додав, що вважає Україну "другим домом".

"Свого часу я приїхав сюди зі свого головного дому, моєї солодкої Грузії. Я завжди любив Україну, ще зі студентства. У найважчий період саме Україна прийняла мене таким, який я є, без будь-яких умов і вимог, і я це дуже ціную. Я також дуже вдячний долі, яка дала мені можливість останні сім років відчувати це, й у нас достатньо часу, щоб усе обміркувати і переосмислити. Тепер із роками я вже знаю, як краще служити нашій країні, як уникнути помилок... Помилки, звичайно ж, були. І були дуже серйозні помилки, але Бог свідок: я хотів найкращого для свого народу. Я хотів, щоб мій народ жив набагато краще, набагато багатше", - заявив Саакашвілі.

Схожий за змістом допис розміщено і на сторінці Саакашвілі у Facebook, проте в ньому нічого не зазначено про повернення в Грузію.

"Коли я приїхав до України у 2013 році і фізично перебував тут, я безперервно брав участь у діяльності моєї партії в Грузії. Я впевнений, що так буде і в майбутньому: де б я не був, я завжди буду вірним сином двох дружніх країн - Грузії та України. Я завжди допомагатиму двом своїм народам ставати ще краще, ще успішніше", - зазначив він.

Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два строки поспіль у 2004-2013 роках. Незабаром після завершення повноважень президента він покинув країну. У Грузії проти нього порушили кілька кримінальних справ, його підозрюють у зловживанні владою і переслідуванні політичних опонентів. Сам Саакашвілі кримінальні справи називав політично мотивованими.

У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію. Він набув українського громадянства у травні 2015 року, а в липні 2017-го втратив його. У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.

З червня 2020 року Саакашвілі перебуває на посаді голови Виконавчого комітету реформ України.