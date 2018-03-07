Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили готов стать премьером или мэром Одессы. Об этом он заявил в интервью Meduza.

"Я готов быть премьером, я много раз об этом говорил", - сказал он.

На уточняющий вопрос, или политик не собирается идти в президенты Украины, он ответил, что главные реформы должны проходить через правительство.

"Нет, конечно. Я считаю, что в Украине на переходном этапе не нужно два лица у власти. Президент пусть занимается обороной и внешней политикой, но реформы, изменения, ментальная революция - все должно проходить через правительство и через парламентское большинство", - подчеркнул Саакашвили.

Также он рассказал, что президент Украина Петр Порошенко раннее уже предлагал политику кресло премьер-министра, но, по его мнению, это был пиар со стороны главы государства.

"Но когда Порошенко мне сам предлагал это два или три раза, когда я с ним обсуждал условия, я понял, что это для пиара, для фасада, а потом меня просто уберут оттуда, не позволив сделать ни один реформаторский шаг. Он не хотел менять министров, не хотел новых выборов парламентских, не хотел избавляться от этого коррупционного большинства в парламенте. Вряд ли бы я смог со связанными руками и ногами достичь хоть какого-то успеха. Я этот опыт уже получил в Одессе. Если у премьера нет министров и парламента, это ничуть не лучше, чем бесправный губернатор Одессы. Так что я от должности отказался", - отметил Саакашвили.

Также он рассказал, что не против стать мэром Одессы.

"После того как я поменяю Украину, я обязательно хочу переехать в Одессу и стать ее мэром. Может быть, это и есть следующий этап моей карьеры", - сказал в интервью экс-губернатор Одесской области.

По словам Саакашвили, на предыдущем рабочем месте у него не было никаких полномочий по отношению к одесской мэрии.

"Чего-то мы добились, но надо понимать, что это даже не сотая часть того, что я хотел сделать. И у меня вообще никаких полномочий не было по отношению к одесской мэрии. Одесская мэрия полностью в руках бандитов, и эти бандиты прямо носят деньги в администрацию президента каждый месяц. Вот и вся история. Поэтому, к сожалению, сам город Одесса, который я очень люблю, [никак не изменился], кроме того, что мы открыли там несколько пляжей для людей. И даже это было не в наших полномочиях, мы нарушали закон. У меня большой долг перед одесситами", - сказал Саакашвили.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд на территорию государства до 2021 года.

Летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября того же года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. А уже 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал политика виновным в незаконном пересечении границы Украины.

В январе 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в иске к управлению ГМС в Киевской области из-за отказа в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. А в феврале Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение, и Саакашвили выслали в Польшу.

Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.