Саакашвили готовится к суду в Украине

Оставшийся без украинского гражданства экс-президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал возвращение в Украину, за пределами которой он сейчас находится. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода", передает Хроника.инфо со ссылкой на "Гордон".

"Я готовлюсь к суду в Украине. Сейчас мы готовим юридические документы. Мы изучаем с юристами, когда нужные сроки подходят, когда я должен приехать, в какой суд я должен отправиться. И я консультируюсь с моими сторонниками на месте, как это правильно организовать", - сказал он.

Саакашвили отметил, что отправляется со своей семьей "в одну из европейских стран".

"И потом я поеду в Брюссель, в несколько других европейских стран, встречаться с лидерами", - сообщил он.

26 июля Государственная миграционная служба Украины сообщала, что президент Петр Порошенко издал указ о потере украинского гражданства Саакашвили из-за ложных данных, которые тот указал при получении гражданства. В частности, не сообщил, что на территории Грузии он заочно арестован.

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