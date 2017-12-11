Саакашвили могут ликвидировать спецслужбы РФ, - прокуратура

Михаила Саакашвили (лидера "Руха новых сил") могут ликвидировать спецслужбы Российской Федерации. Об этом в ходе судебного заседания заявил прокурор Александр Говорущак, передает корреспондент РБК-Украина.

"По имеющейся информации, спецслужбы Российской Федерации принимают меры для выхода на Саакашвили и Дангадзе. Одной из попыток дестабилизации ситуации в Украине... может быть ликвидация Саакашвили и Дангадзе", - заявил прокурор.

В связи с этим прокурор заявил, что обвинение требует для Саакашвили круглосуточный домашний арест.

Напомним, ранее адвокат Руслан Чернолуцкий заявил, что доказательства против Саакашвили собирались незаконным способом, так как генпрокурор Юрий Луценко подписал заявления об определении группы прокуроров по делу, хотя оно подпадает под подследственность Национальной полиции.

Также сообщалось, что более 10 нардепов заявили о готовности взять Саакашвили на поруки. Кроме того, сообщается, суд удовлетворил просьбу адвокатов Саакашвили выпустить задержанного из стеклянной клетки. Теперь на судебном заседании он сидит рядом со стороной защиты.