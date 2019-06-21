Саакашвили может участвовать в парламентских выборах в Украине

Саакашвили участвовать в парламентских выборах в Украине

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили об установлении факта его беспрерывного проживания в Украине в течение 5 лет для регистрации его кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах 21 июля.

На заседании в пятницу судья Сергей Вовк удовлетворил иск Саакашвили к Печерскому районному отделу управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области.

"Установить факт беспрерывного, на законных основаниях, проживания Михеила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года", - говорится в оглашенном судом решении.

На данное решение может быть подана апелляция.

Как сообщалось, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины. А уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

13 июня Саакашвили заявил, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом Верховной Рады, в частности, норме о проживании в Украине на протяжении 5 последних лет.

"В моем случае есть прецеденты в украинском законодательстве, если человек отсутствует в Украине по уважительным обстоятельствам, а в моем случае это всем понятно. Президент Зеленский отменил указ предыдущего президента и признал тем самым, что это было незаконно (лишение гражданства - ИФ). Если это было незаконно, то мое отсутствие тоже было незаконным, а значит, уважительным", - сказал он на брифинге.

10 июня на съезде "Руха новых сил" был утвержден список партии на выборах. В его первую пятерку вошли лидер партии Михеил Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, гроссмейстер из Одессы Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.