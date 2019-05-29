Саакашвили надо быть готовым к уголовному преследованию в Украине, - адвокат

По приезде в Украину бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили может столкнуться с уголовным преследованием.

Об этом заявил известный российский адвокат Николай Полозов, который занимается делом украинских моряков-военнопленных, передает "ДС" со ссылкой на "Обозреватель".

Полозов напомнил, что ранее уже были попытки возбудить против Саакашвили дело, связанное с незаконным пересечением границы.

"Но я думаю, что необходимо учитывать политический контекст. То есть да, вполне возможно (уголовное преследование, - прим. "ДС") - не знаю, существует ли это дело или его уже закрыли", - сказал он.

На уточняющий вопрос, могут ли Саакашвили снова инкриминировать дело о прорыве государственной границы, Полозов ответил: "Я не могу этого исключить. Тем более все этот факт видели".

"На месте Саакашвили я бы позаботился о том, чтобы получить в Украине надежную юридическую защиту. В случае, если он захочет вернуться", - подчеркнул юрист.

С правовой точки зрения, по его словам, президент Владимир Зеленский действовал полностью в рамках своих полномочий.

"Что касается юридических нюансов, вряд ли здесь есть какие-то существенные подводные камни, которые не были бы обусловлены политическими мотивами. В частности, отношениями господина Саакашвили с представителями предыдущего президента Петра Порошенко. И вот здесь будет интересно, особенно в преддверии досрочных выборов в Верховную Раду", - отметил Полозов.

Напомним, накануне. 28 мая, президент Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, которого его лишил бывший президент Петр Порошенко. Сам Саакашвили утверждает, что не имеет в Украине политических амбиций.

Сегодня, 29 мая, во второй половине дня Саакашвили намерен вернуться в Украину.