Саакашвили наказан (NRK, Норвегия)

У экс-президента отобрали украинское гражданство

Президент Украины Петр Порошенко лишил бывшего губернатора Михаила Саакашвили украинского гражданства.

Саакашвили, бывший ранее президентом Грузии, ушел в отставку с поста губернатора Одессы на Украине в знак протеста против того, что он считает масштабной коррупцией.

В прошлом году он критиковал президента Украины за то, что тот ничего не делает, чтобы покончить с коррупцией в стране.

Михаил Саакашвили стал известен во всем мире, когда в 2003 возглавил восстание у себя на родине, в Грузии, и позднее был избран президентом страны.

Саакашвили принадлежит большая часть заслуг в успешной борьбе с коррупцией у себя на родине, а также в том, что Грузия в последние десять лет переживает существенный экономический рост.

Но откровенный и часто импульсивный Саакашвили нажил себе также немало противников.

Когда президентский срок в 2013 году подошел к концу, против него быстро начали несколько расследований. Это привело к тому, что он предпочел покинуть родину.

Из Грузии на Украину

На Украине Михаил Саакашвили учился и проходил срочную воинскую службу, он активно поддерживал восстание на Майдане, свергнувшее пророссийского президента Виктора Януковича в 2014 году.

Тем не менее, когда новый украинский президент Петр Порошенко в 2015 году назначил Саакашвили губернатором Одессы, пытаясь усилить процесс реформ и борьбу с коррупцией, это привлекло к себе всеобщее внимание.

Но Саакашвили быстро натолкнулся на масштабное сопротивление влиятельных бизнесменов и бюрократов, которые почувствовали угрозу своему положению.

В конце концов он предпочел уйти в отставку, одновременно с этим подвергая жесткой критике своего бывшего друга и союзника Порошенко.

«На самом деле в этой стране нет никакого политического руководства», — заявил Саакашвили в интервью NRK в январе 2016 года.

После ухода с губернаторского поста Саакашвили основал партию «Движение новых сил».

«Движение новых сил» должно бороться против политической системы, которая, по его мнению, не способна обеспечить то, что является официальной целью Украины: создание демократического и основанного на либеральной рыночной экономике европейского общества.

Но сейчас партии, судя по всему, придется обходиться без своего лидера. Возглавлять партии или выдвигать свою кандидатуру на выборы в парламент могут только граждане Украины.

Украинские миграционные власти дали понять лишь то, что Саакашвили, якобы, указал неверные данные, или то, что он — гражданин другой страны, и что окончательное решение о лишении гражданства было принято Петром Порошенко.

Резкая реакция

Украинский журналист и депутат парламента Мустафа Найем (Mustafa Nayyem) написал в Facebook, что решение — самое глупое из того, что могло сделать правительство, и что это — признак слабости, которая ему еще аукнется.

Найем — член «Движения новых сил». Он сравнивает нынешнее дело с заключением в тюрьму бывшего премьер-министра Юли Тимошенко при режиме Януковича.

Другой известный журналист и депутат парламента Сергей Лещенко написал на своей странице в Facebook, что если бывший президент Украины бросал своих политических противников в тюрьмы, то Порошенко отправляет их в изгнание.

В то же время советник Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко на своих страницах в Facebook защищает принятое решение и говорит, что Саакашвили, когда просил предоставить ему гражданство, утаил сведения о том, что у себя на родине был под следствием. Геращенко пишет также, что многие ожидали, что Михаил Саакашвили поможет Украине в процессе реформ, но что он вместо этого потратил слишком много времени на удовлетворение своих собственных политических амбиций.

Михаил Саакашвили сейчас находится в США и пока не комментировал происшедшее.

Факты о конфликте на востоке Украины

* Вооруженный конфликт начался в середине апреля 2014 года, когда пророссийские сепаратисты подняли мятеж на востоке страны.

* На тот момент Россия — еще в марте — аннексировала Крымский полуостров.

* С тех пор были убиты почти 10 тысяч человек, примерно 1 миллион стали беженцами.

* В сентябре 2014 года стороны — правительство Киева и пророссийские сепаратисты на востоке — заключили соглашение, которое должно было положить конец конфликту. Соглашение выполнено не было.

* 12 февраля 2015 года стороны в столице Белоруссии Минске заключили новое соглашение о перемирии. Соглашение содержало в себе также план будущих действий для обеспечения прочного мира в регионе Донбасса. Большая часть территории региона сейчас контролируется пророссийскими сепаратистами.

* Перемирие вступило в силу 15 февраля 2015 года, но нарушалось почти ежедневно.

* Минские соглашение предусматривают предоставление автономии Восточной Украине. Такое решение принято украинским парламентом, но оно вступит в силу лишь после того, как будут проведены местные выборы и вступит в силу новая конституция. Это должно было случиться до конца 2015 года, но пока не произошло.

* Лидеры России, Украины, Франции и Германии неоднократно пытались начать мирные переговоры, но военные действия продолжаются.

Мортен Йентофт