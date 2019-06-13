Саакашвили назвал кандидатов в депутаты от своей партии

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили представил кандидатов в народные депутаты от своей политической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, список кандидатов Саакашвили представил сегодня на пресс-конференции в Киеве, назвав его "сотней Саакашвили".

"Это лучший список в украинской политике... Здесь есть люди, которые имеют опыт борьбы с коррупцией и с той системой, от которой мы хотим избавиться", - отметил он.

Саакашвили назвал фамилии только части тех, кто войдет в список партии, - это бывший народный депутат Олесь Доний, председатель Центра рыночных реформ Владимир Лановой, заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев, депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах, экс-сотрудник НАПК Анна Саламатина, бывший депутат Киевсовета Елена Терещенко, одесский активист Олег Михайлик, украинская шахматистка Наталья Жукова, член совета партии "Движение новых сил" Давид Сакварелидзе, депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

"Мы идем в Раду бороться, бороться бескомпромиссно!", - подчеркнул Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.

Саакашвили отказался от предложения Киевского городского головы, лидера партии "УДАР" Виталия Кличко идти вместе на выборы в Верховную Раду и заявил, что "Движение новых сил" будет участвовать в выборах самостоятельно.