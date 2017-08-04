Саакашвили не получил никаких документов об утрате украиского гражданства

Бывшый президент Грузии и глава Одеськой области Михаил Саакашвили, который недавно прилетел в Польшу, рассказал, что до сих пор указ (об утрате гражданства - ред) находится в секрете.

Об этом он сообщал ТСН в разговоре по Skype.

"Мне никаких документов, уведомлений или пидозр не передавали", - сообщил он. "Когда мы наведем порядок, а мы планируем уже этой осенью, все барыги будут отвечать по всей строгости закона. Я не боюсь ни ареста, ни запугиваний", - добавил Саакашвили.

Напомним, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины.

Сам Саакашвили заявил, что его хотят заставить получить статус беженца, однако он собирается добиваться "законного права вернуться в Украину".

Украинское гражданство Саакашвили предоставил своим указом президент Украины Петр Порошенко в конце мая 2015 года. Накануне получения украинского паспорта он был назначен председателем Одесской облгосадминистрации. В декабре 2015 года его лишили гражданства Грузии.

На посту главы Одесской области Саакашвили проработал полтора года, после чего объявил об отставке, обвиняя президента в несоблюдении обещаний и продвижении на руководящие должности в райадминистрациях "старых коррупционеров". Тогда же бывший президент Грузии объявил о создании собственной политической силы, с которой пойдет на выборы в украинский парламент.