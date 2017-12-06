Саакашвили не придет на допрос 6 декабря - пресс-секретарь

Лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили не планирует приходить на допрос в Службу безопасности Украины 6 декабря. Об этом пресс-секретарь партии Марьяна Почтар сказала "Украинской правде".

"Никаких процессуальных документов Саакашвили не подписывал и не получал. Ни он, ни его адвокаты. Ему даже не вручили уведомления о подозрении", - заявила Почтар.

Пресс-секретарь добавила, что 6 декабря политик проведет брифинг под Верховной Радой, на котором вместе с юристами объяснит ситуацию.

В то же время агентство "Українські новини" со ссылкой на пресс-секретаря Саакашвили Дарину Чиж писало, что политик не намерен скрываться от правоохранителей и собирается прийти на допрос.

5 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко призвал Саакашвили 6 декабря в 9.00 явиться к следователю СБУ. Это "избавит Украину, которую Саакашвили так любит, от излишних потрясений", сказал Луценко.

Утром 5 декабря лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили задержала СБУ. Ему предъявили обвинение в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Перед задержанием Саакашвили выбрался на крышу и призвал украинцев протестовать против власти.

Политика вывели на улицу, однако активисты устроили потасовку с силовиками и освободили его.

Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине. По словам главы ГПУ, целью акций лидера "Руху нових сил" было прекращение уголовного преследования в отношении беглого бизнесмена Сергея Курченко и восстановление его контроля над активами в Украине.