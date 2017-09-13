Саакашвили не вернулся ночью в отель во Львове

Экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили, который 10 сентября вернулся в Украину, ночью выехал из отеля "Леополис" во Львове в неизвестном направлении и не вернулся.

Как сообщает ТСН, вечером 12 сентября в фойе отеля было очень много людей, в частности охранники экс-президента Грузии и его соратники. Среди ночи все они внезапно вышли на улицу и сели в микроавтобус батальона "Донбасс" и другие машины. Они уехали в неизвестном направлении.

В отеле осталось несколько охранников Саакашвили, они сообщили журналистам, что бывший председатель Одесской ОГА не собирается выезжать и ночевать в гостинице. Однако, позже из лифта вышел сам Саакашвили и покинул отель. По словам охранников, политик поехал по делам. Однако этой ночью Саакашвили в отель не вернулся, эту информацию подтвердили работники отеля. Читайте также: ГПУ еще проверяет запрос на экстрадицию Саакашвили - Петренко

А вот микроавтобус батальона "Донбасс" за некоторое время вернулся под отель.

Напомним, 10 сентября бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили пересек украинскую границу без проверки, хотя сам политик утверждает, что абсолютно легально прошел все миграционные процедуры. Кроме того, в Госпогранслужбе заявили, что в пункте пропуска "Шегини" было массовое незаконное нарушение государственной границы.

Сотрудники ДПС принесли в отель Саакашвили протокол об админнарушении. Суд рассмотрит дело незаконного пересечения границы Саакашвили 18 сентября.

