Саакашвили объяснил, почему Дейдей остался "вне закона"

Народный депутат Евгений Дейдей не лишился неприкосновенности, так как его поддерживает президент Петр Порошенко

Об этом в Facebook сообщил бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

"У Порошенко есть перед ним личные обязательства, так как он помог ему в выдавливании меня и моей команды из Одессы. Он и разыскиваемый ФБР Дмитрий Голубов остаются его главными союзниками в Одессе", - сообщил политик.

Саакашвили отметил, что Дейдей это депутат, который до этого был трижды судим за разбой и по письму которого сняли Давида Сакварелидзе с должности зама генпрокурора. При этом, Сакварелидзе сняли по указке Порошенко.

Напомним, что сегодня Верховная Рада не поддержала представление ГПУ о снятии неприкосновенности с нардепа Евгения Дейдея.

Ранее НАБУ и САП обнародовали доказательства вины депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея.

Politeka

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