Саакашвили обжалует лишение гражданства - адвокат

Адвокаты Михаила Саакашвили планируют подать апелляцию на решение о лишении его украинского гражданства. Об этом сегодня на митинге сторонников политика в Киеве заявил адвокат Павел Богомазов, сообщает Украинская правда.

После визита в ГПУ Богомазов сказал, что ничего нового там не услышал. "Мы услышали, что ГПУ просто признались, что закон использовали", - заявил адвокат.

"Чтобы не опускать руки, мы идем в админсуд, чтобы обжаловать решение о лишении Саакашвили гражданства", - добавил Богомазов.

Он уточнил, что подать апелляцию можно будет после получения бумажной версии решения.

Депутат Юрий Деревянко, также присутствовавший на акции сказал, что, по словам генпрокурора Юрия Луценко, никаких новых дел против Саакашвили нет, а речь идет о двух старых экстрадиционных делах.

Сегодня в Администрации президента подтвердили, что Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства на основании рекомендаций комиссии по вопросам гражданства.