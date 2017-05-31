Саакашвили оскорбил министра юстиции

Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили устроил скандал прямо в кабинете министра юстиции Украины Павла Петренко. Во время конфликта Саакашвили обозвал министра ублюдком и мерзавцем.

Видео конфликта опубликовано на Youtube-канале STOREALL.

Саакашвили хотел зарегистрировать партию собственного имени, однако после того, как получил отказ от главы Минюста Павла Петренко, одиозный политик со свойственным ему темпераментом сорвался на крики. В ходе общения с главой Минюста бывший президент Грузии неоднократно назвал своего собеседника мерзавцем.

"Ты ублюдок и мерзавец, ты не министр", - кричал Саакашвили в лицо Петренко.

Министр юстиции заявил, что бывший глава Одесской ОГА не подавал никаких документов о переименовании своей партии.

"Если вы считаете, что если кто-то незаконно использует название вашей партии - вы должны пойти в суд отстаивать свое право. Что касается Министерства юстиции, то мы действуем в соответствии с законом", - заявил в ответ Петренко.

Заявление министра о том, что в ведомство попросту не поступил необходимый для переименования пакет документов, Саакашвили проигнорировал.

"Я страну построил, а ты ублюдок! Чем ты занимался, кроме рейдерства? Ты что делал, кроме рейдерства? Ублюдок ты!" - кричал Саакашвили.

На кадрах видно, что конфликт и истерика Саакашвили едва не переросла в драку.

"Вы нас обокрали. Вы на олигархов зарегистрировали партию. Вы такой же бессовестный, как и ваш хозяин. Убирайтесь к чёрту. Вас надо выкинуть из этого кабинета. Никто вас не уважает, я вас не уважаю", - кричал Саакашвили.

Саакашвили как только мог обругал оппонента, хлопнул дверью и со скандалом покинул кабинет Петренка.

Министр юстиции Украины Павел Петренко сегодня заявил, что намерен подать иск о защите чести и достоинства против бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.

В апреле экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что его движение "Рух новых сил" объединяется с партией "Воля".

Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил о намерении построить стену на границе с оккупированными территориями Донбасса. Ряд народных депутатов высказались против такой инициативы.

7 ноября Михеил Саакашвили подал в отставку с должности главы Одесской ОГА. После этого Президент Украины Петр Порошенко уволил Михеила Саакашвили с должности председателя Одесской областной государственной администрации. Другим своим указом Порошенко освободил Саакашвили с должности советника Президента Украины (вне штата)

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