Саакашвили отказался от предложения Кличко возглавить его партию, - СМИ

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили отказался от предложения Виталия Кличко вступить в его партию "Удар". Об этом заявили источники из окружения Саакашвили, сообщает "Интерфакс".

Он отказался принимать участие в украинских парламентских выборах в составе партии Кличко.

В свою очередь мер Киева прокомментировал свое предложение Саакашвили. Он заявил, что таким образом предложил свою помощь в сложной для экс- губернатора ситуации.

"Так, комментарии в ФБ - различные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия по ним. Есть слова, а есть поступки. Я, политически планов не меняю. Да, будет сложно. Да, я считаю, что для демократичности ситуации в стране в парламент должно пройти как можно больше демократических сил. Достойных и тех, кто готов бороться за успешную Украину", - написал Виталий Кличко.

Напомним, президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и тот сразу же заявил, что намерен вернуться. Саакашвили, комментируя свое возвращение и вновь обретенное украинское гражданство, сказал, что соскучился по Украине и по борщу с пампушками. Также Саакашвили заявил, что не имеет политических амбиций.

Вскоре Виталий Кличко предложил Саакашвили стать партнером и возглавить партию "Удар".