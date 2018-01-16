Саакашвили отказался предоставить образцы голоса для экспертизы СБУ

Лидер "Руха новых сил" и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во второй раз отказался предоставить образцы голоса для экспертизы записей Генпрокуратуры.

Во вторник, 16 января, Саакашвили провел на допросе в СБУ два часа, но не выполнил требование ведомства.

Защитник отметил, что его подзащитный не хочет предоставлять образцы голоса, поскольку экспертиза научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ уже завершена.

"Мы обнаружили в постановлении об отобрании образцов голоса много ошибок... Мы считаем: если экспертиза закончена, то какие образцы голоса господин Михеил Саакашвили должен предоставлять? Это не логично. Это одно из оснований того, что в рамках нынешнего следственного действия господин Михеил возражал против отобрания образцов голоса", - сказал Чернолуцкий.

По словам адвоката, следующей повестки правоохранители Саакашвили не вручали и не озвучивали.

Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ проведено фоноскопическуюэкспертизу, подтверждающую подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Саакашвили и Курченко.

Защита политика назвала результаты экспертизы сфальсифицированными.

Саакашвили инкриминируют нарушение по ч.2 статьи 256 УК украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

Как заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время пресс-конференции, Михеил Саакашвили вступил в сговор беглым олигархом Сергеем Курченко и за его деньги организовывал ряд акций в Украине, целью которых было дестабилизировать ситуацию в стране. В частности, речь идет о не менее чем 500 тысячах долларов США.

Позже Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".