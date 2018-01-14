Саакашвили отреагировал на публикацию грузинским каналом компромата на Порошенко

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, а ныне оппозицилнер Михаил Саакашвили отреагировал на факт обнародования грузинским оппозиционный каналом "Рустави-2" документов десятилетней давности, в которых якобы Петр Порошенко обращался к ФСБ и обещал не совершать действия, которые нанесут вред России.

По данным телеканала, обращения были написаны 3 февраля 2007 года, в день, когда Порошенко, который тогда был народным депутатом, не пустили в Россию.

В своем посте в Facebook Михаил Саакашвили не дает однозначной оценки факту опубликования компромата на украинского президента. Он пишет, что, по его данным телеканал "Рустави-2" лучший в регионе и всегда проверяет источники информации. Но в то же время политик сомневается, что Порошенко мог написать такой текст собственноручно, "учитывая, что рукописи не горят".

"Рустави-2" - это лучший канал в регионе с очень профессиональными журналистами, которые, как правило, проверяют источники. То что Администрация Президента в 3 ночи официально опровергла их информацию говорит о панике на Банковой.

Аргумент про дату официального бракосочетания не убедителен, люди могут жить в браке и без официальной регистрации. Тем более, если утверждать, что это вброс ФСБ, не нужно считать их такими дураками, что они эти факты не проверили.

Я не графолог чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентсво Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны. Не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ.

Мы знаем, что он поддерживает интенсивные контакты не официального характера с представителями враждебной державы. Я знаю что 29 декабря в телефонном разговоре с Путиным Порошенко просил сотрудничества в деле против меня. Мне слабо вериться что он мог написать этот документ собственноручно, учитывая, что рукописи не горят. Хотя с другой стороны я не верил и про Леха Валенсу и других мировых деятелей, гораздо более уважаемых, чем Порошенко", - написал в соцсети Михаил Саакашвили.