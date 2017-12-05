Саакашвили отрицает свое знакомство с Курченко

Михаил Саакашвили заявил, что не знает Сергея Курченко и утверждает, что обнародованная ГПУ запись разговора экс-президента Грузии с бизнесменом, который скрывается от украинских властей - поддельная. Об этом он заявил на площади возле Верховной Рады, передает "УП".

"Я вообще не знаю, кто такой Курченко. Я с ним не общался, я не знаю как он выглядит и у меня нет ничего общего (с ним - ред.). Я знаю Путина, могли бы сделать мое аудио с Путиным", - рассказал Саакашвили.

По его словам, представитель президента Петра Порошенко угрожал ему созданием компромата.

"Они испугались марша на прошлой неделе. Ранее Порошенко присылал ко мне Грановского, который прямо угрожал, что если я не уберусь из страны, если я не прекращу говорить о коррупции, особенно в военной сфере, то они создадут компромат, и они все выкинут по линии СБУ", - утверждает экс-президент Грузии.

Напомним, Генпрокуратура обнародовала запись телефонного разговора якобы Саакашвили с бизнесменом Сергеем Курченко.

Ранее Луценко заявил, что Саакашвили получил $0,5 млн от бизнесмена Курченко.

Саакашвили обвинил Луценко в подделке его телефонных разговоров.