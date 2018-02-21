Саакашвили планирует вернуться в Украину "гораздо раньше, чем через три года"

Адвокаты Михеила Саакашвили обжалуют решение пограничной службы о запрете въезда в Украину их подзащитному. Об этом говорится в сообщении пресс- службы партии "Движение Новых сил".

"По нашему мнению, данное решение незаконное, поскольку в нем опять же дублируют решения ГМС и власти, на основании которых незаконным образом был задержан и вывезен Михеил Саакашвили. На момент похищения у Михеила Саакашвили был легальный статус пребывания в Украине, была подана кассация относительно дополнительной защиты, действовала справка на пребывание в Украине. Поэтому мы это будем оспаривать в административном суде", - цитирует пресс-служба адвоката Руслана Чернолуцкого.

Также сообщается, что Саакашвили планирует вернуться в Украину. "Я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, гораздо, гораздо раньше, чем через три года", - заявил в частности Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, сегодня на странице Саакашвили был обнародован ответ ГПС на запрос адвокатов политика. В этом документе сообщалось о решении начальника Мостиского пограничного отряда о запрете Саакашвили въезда в Украину сроком на три года - по 13 февраля 2021 года.

В ответе адвокатам, подписанном первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Василием Серватюком, отмечается, что Саакашвили незаконно находился на территории Украины и ему запрещается въезд на основании нарушения правил пересечения государственной границы.