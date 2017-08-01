Саакашвили: Порошенко признал во мне сильного соперника

По мнению бывшего одесского губернатора и президента Грузии Михеила Саакашвили, лишение его украинского гражданства является признаком того, что он сильный соперник в глазах президента Петра Порошенко.

Об этом он заявил во время видео-конференции во вторник.

"Все все понимают, все эти разговоры, что Саакашвили не имел поддержки - если я не имел поддержки, то почему у меня отобрали гражданство, когда меня физически не было в Киеве? То, что сделал Порошенко - это означает, что он признал во мне сильного соперника", - отметил он.

"Я опираюсь на наших активистов. Я вернусь в Украину", - добавил Саакашвили.

Также он утверждает, что во время предоставления гражданства Порошенко знал обо всех его уголовных преследованиях в Грузии.

"Когда мне давали гражданство, он прекрасно знал обо всех аспектах. Мы с ним в свое время все обсуждали", - отметил бывший губернатор.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко лишил гражданства Украины экс- президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили. Администрация президента это подтвердила 27 июля, хотя информация распространилась еще 26-го.

Саакашвили заявил, что его лишили гражданства Украины на основании анкеты, в которой стоит не его подпись. Политик грузинского происхождения объяснил, что в Украине подписывается кириллицей, и показал свою подпись.

Саакашвили решил обращаться в административный суд из-за лишения украинского гражданства.

Роман Кравец, УП