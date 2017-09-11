Саакашвили предлагали убежище в Евросоюзе, - Radio Free Europe

Должностные лица в странах Европейского Союза были готовы предоставить Михеилу Саакашвили политическое убежище, однако лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии от их предложения отказался.

Более того, бывший грузинский лидер заявил, что у него нет планов и желания искать убежища в другой стране, и он не будет отказываться от возвращения в Украину", цитирует издание Radio Free Europe Наталья Лебедь в статье для сайта "24".

Между тем издание "Эхо Кавказа" передает, что во время пребывания Саакашвили в Польше (из которой он 10 сентября уехал в Украину), интерес к этому политику был немалым. "Саакашвили появился в Варшаве уже в начале августа, было очень много встреч, заявлений, плюс его постоянные путешествия по европейским странам, и вот этот интерес к нему и его возвращению в Украину не ослабевает (...). Здесь помнят о том как в свое время, будучи президентом Грузии, он показал себя во время похорон погибшего в смоленской авиакатастрофе Леха Качиньского, - он прилетел во время извержения вулкана, буквально в последнюю минуту, в благодарность за поддержку Качиньского во время российской агрессии в Грузии".

Медиа также пишет про "главные месседжи" экс-президента Грузии: "во-первых, лишение гражданства - это заговор олигархов (украинских и грузинских), который стал подарком для Владимира Путина. Второе, что повторялось в его выступлении: Саакашвили бросает вызов системе на постсоветских просторах, он не боится, он все время это подчеркивал, говорил, что "я не боюсь, мне не страшен этот забор на западной границе Украины, он меня не остановит", то есть подчеркивал свои серьезные намерения. Он также повторял то, что лишение гражданства Украины незаконно, и никто в мире не воспринимает этого серьезно", - отмечается в публикации "Эхо Кавказа".

О заговоре олигархов, на который ссылался Саакашвили, написало и польское издание Interia.

Очень жаль, что президент Украины берется делать что-то подобное, что это его выбор. Мой выбор - не бояться, - заявил Саакашвили.

Он добавил также, что "точно знает" о слежке за ним на территории Польши. "Я знаю количество машин, я знаю имена", - сказал экс-президент. И подчеркнул, что такие действия являются неприемлемыми на границе на территории "дружественного государства", которым Польша является для Украины. Саакашвили сказал, что по утверждениям украинской власти, он является непопулярным политиком, однако последние события вокруг него это опровергают. А еще - выразил сожаление по поводу того, что реформы в Украине прекратились, особенно в области борьбы с коррупцией. "Если мы хотим бороться с Путиным, то должны быть намного лучше него и не использовать его методы", - отметил Саакашвили.

Напомним, 10 сентября Саакашвили пересек украинскую границу без проверки. В Госпогранслужбе заявили, что в пункте пропуска "Шегини" было массовое незаконное нарушение государственной границы.

Ранее он планировал попасть в Украину на поезде "Интерсити+". Однако, руководство "Укрзализныци" дало команду не трогаться поезду из Перемышля, пока Михеил Саакашвили не покинет вагон.