Саакашвили при попытке пересечь границу не пустят в Украину, - Госпогранслужба

При возможной попытке пересечь государственную границу Украины бывшего главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили не пропустят в страну и изымут у него украинский паспорт. Об этом в ходе общения с представителями "Руха новых сил" заявил первый замглавы Госпогранслужбы Василий Серватюк.

"Указ президента Украины и поручение Государственной миграционной службы у Государственной пограничной службы есть. В указе и поручении соответствующие документы (украинский паспорт Саакашвили, - ред.) признаны недействительными, и нам поручено, что в случае выявления таких документов они изымаются, составляются соответствующие документы и передаются в Государственную миграционную службу", - сообщил Серватюк.

Он также добавил, что в соответствии с порядком пересечения границы человека с недействительными документами не пропустят в страну.

"Поскольку у данного гражданина нет документов, которые дают право на пересечение границы", - добавил Серватюк.

Опубліковано РУХ НОВИХ СИЛ 8 серпня 2017 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили выехал из Польши. До этого стало известно, что грузинская сторона попросила Польшу установить, находится ли он на территории страны.