Саакашвили прилетел в Польшу по украинскому заграничному паспорту

После лишения украинского гражданства Михаил Саакашвили МИД Украины уже уведомил США и другие страны, что все паспорта Саакашвили аннулированы и он стал апатридом (человеком без гражданства).

И это должно было быть отображено во всех таможенных базах США и Европы. То есть таким образом возникали серьезные препятствия не только для возврата Саакашвили в Украину, но и для его свободного перемещения по миру. Ведь для этого нужно хоть какой-то документ, который позволил бы пересекать границы.

Но сегодня, Михаил Саакашвили неожиданно прибыл на самолете из США в Польшу, где в Варшаве выступил на чествовании 73-й годовщины Варшавского восстания. "КП в Украине" выясняла, по каким документам опальный украинский политик смог покинуть США и прибыть в Варшаву.

- Михаил Саакашвили прибыл в столицу Польши по украинскому заграничному паспорту. Это он только аннулирован в "диктаторском" государстве" (Украине - ред.), а во всем мире, в таких цивилизованных государства как США и страны Европе - продолжает действовать. Иначе он попросту не смог бы прилететь в Варшаву. То есть с этим паспортом у Саакашвили нет никаких проблем - он действует. Другого паспорта у него - попросту нет", - рассказал "КП в Украине" соратник Михаила Саакашвили и народный депутат Юрий Деревянко.

Что же касается того, когда и как Михаил Саакашвили вернется в Украину, то Юрий Деревянко сказал, что об этом будет объявлено публично.

- Это будет довольно-таки быстро и сам Саакашвили об этом объявит публично. Во всяком случае тайно проникать в Украину, он не собирается, - рассказал соратник Михаила Саакашвили.