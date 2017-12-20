Саакашвили призвал Порошенко уйти в отставку - открытое письмо (видео)

Лидер партии Движение новых сил Михеил Саакашвили обнародовал открытое письмо к Петру Порошенко, в котором объяснил, почему написал предыдущую "личную записку" с предложением о деэскалации, заявил, что штурм Октябрьского дворца был провокацией со стороны власти и обратился к президенту с призывом добровольно сложить полномочия.

"... в прошлом письме я предлагал Вам вместе искать пути решения конфликта. Но вместо этого Вы опубликовали мою личную записку к Вам. Я не против. В ней нет ничего такого, чтобы я хотел скрыть. Но тем самым Вы показали, что у Вас нет чести", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Далее политик обвинил власти в провокации возле Октябрьского дворца и признал, что "попался на эту провокацию" и будет нести за нее политическую ответственность.

"Ваша провокация оказалась очень простой. Кто-то из Вашего окружения дезинформировал моих соратников, что в Октябрьском дворце нам предоставили несколько комнат для создания координационного штаба для освобождения добровольцев-участников АТО, задержанных во время протестов у парламента. Я позвал людей идти в наш штаб. Не штурмовать, не что-то ломать или драться. Когда я увидел, что в Октябрьском нас ждут силовики, я приложил все усилия, чтобы не допустить столкновений. А Вы надеялись, что они будут: как выяснилось потом, Нацгвардия была у дворца еще за час до начала нашего митинга", - написал политик.

В итоге Саакашвили призвал Порошенко добровольно подать в отставку.

"Ваша добровольная отставка - это почти последний шанс преодолеть политический кризис, иначе будет только углубляться. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование. Часть Ваших преданных соратников в неформальных беседах говорят, что Вы давно потеряли чувство реальности. Сейчас они ждут момента, когда начинать спасать себя, многие ищут запасные аэродромы. Я надеюсь, что если не политическая мудрость, то хотя бы человеческое чувство безопасности подкажут Вам правильное решение. Это решение спасет не только Вас, но и очень многих людей, чья судьба неразрывно связана с Украиной", - написал он.

Свое письмо Саакашвили подкрепил и видеообращением, в котором кратко повторил содержание основного текста открытого письма.