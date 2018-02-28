Саакашвили прокомментировал пресс-конференцию Порошенко и обвинил его во лжи

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко во лжи, комментируя его пресс-конференцию.

В ходе мероприятия Порошенко отметил, что "старался создать все возможности" для Саакашвили, а также назвал соратников экс-президента Грузии, назначенных на руководящие посты, заявив, что политик сам виноват и вряд ли он сейчас чувствует себя счастливым, передают РИА Новости.

"Президент, мягко говоря, сказал неправду. Он меня пригласил так же, как приглашают боевого генерала воевать на фронт, а потом хотят, чтобы он стал свадебным генералом и произносил тосты. Он пригласил меня для пиара, для того, чтобы покрасоваться перед украинцами и иностранцами", - рассказал он у себя в Facebook.

Ведомости-Украина

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