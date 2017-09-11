Саакашвили рассказал, что будет делать дальше

Лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили после пересечения украино-польской границы встретился со сторонниками во Львове и поделился планами на будущее.

Он заявил, пока он будет ждать свою жену и сына.

Также среди первоочередных планов - защита тех людей, которые помогли ему пересечь границу и которых сейчас обвиняют в нарушении украинского законодательства.

Генпрокурор Юрий Луценко, напомним, пригрозил привлечь к ответственности сторонников, которые помогли Саакашвили пересечь границу.

"Мы не сделали ничего незаконного и я буду защищать людей, которых власть попытается сейчас обвинить в незаконном пересечении границы", - заявил Саакашвили.

Напомним, 10 сентября Саакашвили пересек украинскую границу без проверки. В Госпогранслужбе заявили, что в пункте пропуска "Шегини" было массовое незаконное нарушение государственной границы.

Ранее он планировал попасть в Украину на поезде "Интерсити+". Однако, руководство "Укрзализныци" дало команду не трогаться поезду с Перемышля, пока Михаил Саакашвили не покинет вагон.