Саакашвили рассказал о допросе по делу расстрелов на Майдане

Бывший глава Одесской ОГА, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили был допрошен по делу о расстрелах на Евромайдане

Об этом Саакашвили сообщил в своем Facebook, передает "ДС".

"Вчера я провел два часа на допросе в прокуратуре, по делу расстрелов на Майдане, в связи с "фактами" приведенными в передаче на итальянском канале друга Путина Берлускони, о том, что я приказал "грузинским снайперам" расстреливать людей", - сообщил он.

По словам Саакашвили, "следователи были очень доброжелательные и профессиональные".

При этом он добавил, что лучшим ответом на российскую пропаганду является не отрицание обвинений, а привлечение виновных к ответственности.