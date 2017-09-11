Саакашвили собрался в тур по Украине

Лидер политической партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили планирует посетить все регионы Украины.

"Я собираюсь проехать по всем регионам Украины, максимально объединяться с индивидуальными людьми, разными политическими силами вокруг общей темы: у нас в стране должна быть демократия, и не должно быть диктатуры и олигархов", - сказал он на брифинге во Львове.

При этом он подчеркнул, что объединение политических партий не является главным вопросом.

На вопрос о своем ближайшем плане передвижений он отметил, что продолжаются консультации с его командой.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили и его сторонники прорвали кордон украинских пограничников на границе с Польшей. Подробнее о возвращении Саакашвили в Украину читайте в материале "Прорыв Саакашвили через границу: главное".

Президент Украины Петр Порошенко хочет перевести историю с пересечением Саакашвили украинской границы в уголовную плоскость. "Инцидент в Шегинях требует ответа в правовом поле. Это дело правоохранительных органов", - сказал президент.

"Надеюсь, что этот господин будет так же пробиваться в Грузию, как он прорывался в Украину", - добавил Порошенко.

По материалам: Українські новини